الشيخ رمضان عبدالمعز: من لا يؤمن بشفاعة سيدنا النبي ﷺ لن ينولها «فيديو»

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حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهرالشريف، من عدم الإيمان بشفاعة سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا ان من ينكرها يحرم منها يوم القيامة.

دوت الخليج

الشيخ رمضان عبدالمعز: من لا يؤمن بشفاعة سيدنا النبي ﷺ لن ينولها

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "ربنا وعد سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يرضيه فى امته، بالشفاعة العظمى، فالشفاعة حق، وكل الأنبياء سيكونون تحت لواء سيدنا النبى محمد، يوم القيامة، وبهذا ربنا فضل أمة سيدنا محمد عن سائر الأمم وانها اول أمة هتدخل الجنة، وربنا أعطى نبينا نهر كبير اسمه الكوثر تشرب منه امته، ولهذا من ينكر الشفاعة سيحرم منها".

كما حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهرالشريف، من عدم الإيمان بشفاعة سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا ان من ينكرها يحرم منها يوم القيامة.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "ربنا وعد سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يرضيه فى امته، بالشفاعة العظمى، فالشفاعة حق، وكل الأنبياء سيكونون تحت لواء سيدنا النبى محمد، يوم القيامة، وبهذا ربنا فضل أمة سيدنا محمد عن سائر الأمم وانها اول أمة هتدخل الجنة، وربنا أعطى نبينا نهر كبير اسمه الكوثر تشرب منه امته، ولهذا من ينكر الشفاعة سيحرم منها".