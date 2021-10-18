/656818/منى-زكي-تشارك-في-حفل-تدشين-مبادرة-البنت-المصرية-ضمن-فاعليات-الجونة

شهدت مباردة «البنت المصرية» التي دشنتها إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بالتعاون مع UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة لسكان مصر والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حضور عدد من نجوم الفن ومؤسسي المهرجان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مبادرة البنت المصرية

أتى على رأس الحاضرين لمبادرة «البنت المصرية» الفنانة المتألقة منى زكي فضلا عن كلا من المهندس سميح ساويرس والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبعض سفراء اليونيسيف وبعض الشباب المشاركين في المبادرة.

وتحظى المبادرة بدعم المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع يونيسف ومهرجان الجونة السينمائي، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

فيلم مبادرة البنت المصرية

وبدأت فاعليات حفل مباردة “البنت المصرية”، بعرض فيلم "بداية الخيط"، للمخرجة ريم أسامة وزوجها مدير التصوير أحمد هيمن، وتسعى لرصد قصص فتيات مصر المحرومات من حقوقهن في الطفولة والتعليم، ويروى الفيلم قصص 3 بنات من مصر عندهم بداية الخيط اللي غيّر حياتهم.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي 2021

يضم جدول عروض اليوم الأحد، رابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى 14 فيلمًا في مختلف المسابقات، حيث يعرض الفيلم "ريش" الساعة 6.30 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وكان فيلم "ريش" قد فاز الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.