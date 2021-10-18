ياسين منصور: إمتلاكنا لشركة الأهلي سيكون العام القادم.. وهدفنا الأول تحقيق البطولات

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تحدث رجل الأعمال وورئيس شركة الأهلي لكرة القدم عن رؤية الشركة وأهدافها خلال المرحلة المقبلة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقال ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم: أتصل بي الخطيب لأكون رئيساً لشركة الأهلي ووافقت علي الفور لأن الأهلي هو بيتي.

وأضاف: وفقني الله في إختيار أعضائي في شركة الأهلي وهم في غني عن التعريف والأهلي يتميز بتكاتف أبنائة وأجيالة المتعاقبة جيل وراء جيل.

وواصل:شركة الأهلي لكرة القدم مملوكة للنادي بنسبة مائة بالمائة, ولا مانع من بيع بعض الأسهم في المستقبل علي أن يكون نصيب الأهلي لا يقل عن 51 بالمائة.

وعن مهام الشركة قال: تمتلك الشركة كل ما يخص مجال كرة القدم من عقود ورعاية وشراء وبيع اللاعبين.

وزاد: إستلامنا لشركة الكرة بالأهلي بنسبة كاملة ستكون في عام 2022 والأتن نمتلك الشركة علي مراحل متعددة.

وأردف : بدأنا في مراجعة كل مايخص شركة الكرة من الأمور القانونية وفيالمرحلة المقبلة سيتم التعامل مع الإتحادات الرياضية المختلفة.

وأختتم: الهدف الرئيسي للشركة هو الفوز بالبطولات مع تحقيق الأرباح للشركة ومن أجل الوصول لذلك يتم الأن دراسة العديد من الأنظمة حول العالم.

مؤتمر الأهلي

ويجري الأن محمود الخطيب مؤتمراً صحفياً لعرض الخطيب أمام الجمعية العمومية للنادي أهم الإنجازات التي تحققت علي مدار السنوات الخمس الماضية ومناقشة ماتم تنفيذة من كراسة عائلة الأهلي والتي كان قد عرضها الخطيب أمام الجمعية العمومية أثناء ترشحة لرئاسة النادي.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025.

وكانت إدارة النادي قد قامت بفتح باب تلقي طلبات المرشحين بدءا من أول أمس السبت على أن تستمر حتي الجمعة المقبل ولم يتقدم أحد في اليوم الأول والثاني.

قائمة الخطيب

وعلم موقع دوت الخليج، أن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم التواجد في الانتخابات القادمة، سواء مع المجلس الحالي أو أي مجلس آخر.

ويرغب جوهر نبيل في التواجد والترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة القادمة، والتفرغ لها وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.

ومن جانب أخر فقد إستقر محمود الخطيب علي عدم ضم رانيا علواني لقائمتة الإنتخابية للدورة الجديدة بسبب مواقفها السابقة علي مواقع التواصل الإجتماعي الذي رفضها الخطيب بشدة.