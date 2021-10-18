/656821/هجوم-برلماني-علي-اتحاد-الكرة-بسبب-التعاقد-مع-فينجادا-بعد-حديث-الرئيس

شن عدد من النواب، هجوما حادا علي اتحاد الكرة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة.

دوت الخليج

وتساءل النائب أحمد الألفي عضو مجلس النواب، عن موقف انتخابات اتحاد الكرة، وعن سبب عدم الإعلان عنها وعدم اعتماد ونشر لائحة اتحاد الكرة حتي الآن، مشيرا إلي ذلك سيكون سبب في عدم إجراء انتخابات، متابعا، هل كما يقال ان اتحاد كرة اليد لن تجرى مثل باقي الهيئات الرياضية لان د حسن مصطفي رافض ذلك.

كما تساءل، هل يصح أن يكون الثلاث اتحادات الألعاب الجماعية الكبيرة في مصر تديرهم لجان وليس مجلس إدارة منتخب.

وتابع، أيضا كيف يتم إقالة جهاز فني المنتخب الاوليمبى وبعدها بشهر يتم تعيينه واحداث حالة سخط عام في الشارع والوسط الرياضي كله، وأين دور الوزارة في ذلك.

واضاف، لماذا لم يتم الأخذ برأى ومقولة رئيس الجمهورية بضرورة تواجد المدرب الوطني وتم التعاقد مع جهاز فني اجنبي يتقاضي الدولارات في بلد تحتاج كل دولار، ولماذا يتم دفع مبالغ مالية كبيرة لمدير فني الاتحاد البرتغالي فينجادا بخلاف الجهاز الفني وما دوره ومادام به منذ تواجده من أكثر من ستة شهور.