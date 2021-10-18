/656823/رئيس-لجنة-الشباب-بالبرلمان-يتهم-أحمد-مجاهد-بالتدليس

اتهم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، بالتدليس علي مجلس النواب في الأرقام الخاصة بمستحقات الضرائب لدي اتحاد الكرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رياضة النواب اليوم

مخالفات اتحاد الكرة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب عن وجود مخالفات مالية في اتحاد كرة القدم، بعدما قال أحمد مجاهد، إنه تم جدولة مستحقات الضرائب، ورد علي الاتهامات الموجه للاتحاد، بقوله: "مسألة 11.5 مليون إيرادات الأمم الإفريقية معرفش حاجة عنها، عمري ما سمعت عن مبلغ ال 16.5 مليون دولار، هذا الكلام ذكر في الجرائد، وبالنسبة للتذاكر كانت بالكامل مسئولية شركة تذكرتي، والاتحاد استلم تذاكر وسلم مبالغها لوزارة المالية".

وتدخل النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: "الأرقام ذكرت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره الجهة الرقابية، وأطلب من لجنة الشباب والرياضة أن تخاطب الجهاز لموافاتها بالتقرير".

وتابع رشاد: "لجنة الخطة والموازنة أرسلت لي خطاب من مصلحة الضرائب بشأن مستحقات الضرائب لدي اتحاد الكرة، ووفقا لهذا الخطاب، فإن إجمالي مستحقات الضرائب بلغت51 مليون و507 ألف و231 جنيه، لدي اتحاد الكرة، وأنه في حالة عدم السداد ستضطر الهيئة الحجز على أموال الاتحاد، وأطلب إرفاق هذا الخطاب في اللجنة".

وهنا عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قائلا: "فيه تدليس علي النواب، خطاب مصلحة الضرائب مقيد بتاريخ 19/9/2021، وذلك يخالف تماما ما سرده أحمد مجاهد، الذي قال إنه تم جدولة المستحقات ولم يذكر هذا الرقم، هذا تدليس وجريمة، وتم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات وأكد صحة الأرقام، كلامك غير موفق وهذا تدليس".

وعقب مجاهد، مؤكدا أنه لم يذكر أرقام، وأن الاتحاد سدد 10 مليون جنيه الضرائب الشهر الماضي، متابعا: "أنا متقبل تماما النقد، ولا أشكك في الجهاز المركزي للمحاسبات".