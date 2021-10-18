/656825/ماجدة-خير-الله-مدافعة-عن-فيلم-ريش-يبدو-أن-شعب-كوريا-معندهوش-وطنية

دافعت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن الهجوم الشرس التي تعرض له فيلم «ريش» واتهام النجوم له بالإساءة لمصر وشعبها بعد مشاهدته ضمن فاعليات أفلام مهرجان الجونة في دورته الخامسة مساء أمس.

دوت الخليج يرصد دفاع ماجدة خير الله عن فيلم ريش

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “يبدو أن شعب كوريا مفيهوش حد عنده وطنية، لأن محدش اتهم فيلم Parasite" بالإساءة لكوريا”.

انسحاب نجوم الفن من عرض فيلم ريش

وكان قد انسحب عدد كبير من نجوم الوسط الفني من العرض الخاص لفيلم «ريش» والذي انطلق مساء أمس الأحد ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وبمجرد أن بدأ الفيلم بحوالي ساعة وحالة من الغضب سيطرت على الفنانين.

وجاءت تعليق النجوم المنسحبين من عرض الفيلم على النحو الأتي: “مسىء لمصر.. لا يستحق المشاهدة.. يقلب الحقائق”، ولم يقتصر الأمر على النجوم فقط بل سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعى بين الجمهور بسبب الصور المنتشرة من عرض فيلم "ريش" فى مهرجان الجونة

اتهامات السوشيال ميديا لفيلم ريش

واتهم عدد كبير من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا بأن فيلم «ريش» تعمد الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع، رغم حصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية بالمهرجانات الأخرى، واعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها وكأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

تفاصيل فيلم ريش

يعد فيلم «ريش» أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وارينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير.

وتدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.