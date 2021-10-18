بالصور.. الأهلي يكرم رمضان صبحي وشريف إكرامي خلال مؤتمرإنجازات النادي

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شهد المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي والذي يبرز فية محمود الخطيب أهم الإنجازات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وشهد المؤتمر الصحفي تواجد رمضان وإكرامي ضمن صورة رموز الأهلي في مؤتمر كشف حساب الخطيب. ووقع مسئولو المركز الاعلامي والسوشيال ميديا في النادي الأهلي، في خطأ خلال المؤتمر لتقييم مجلسه بعد مرور 4 سنوات. وتواجد في الصورة التي عرضها الخطيب والتي تكشف عن رموز النادي الأهلي عبر تاريخه من لاعبين ومسئولين، تواجد الرباعي شريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور وأحمد فتحي، والذي رحلوا عن النادي بطريقة أثارت غضب جماهير الأهلي.

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