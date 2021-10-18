«محاكمة الوجه الأخر لهانى أبو ريدة فى البرلمان »...كل ما حدث فى جلسة مخالفات اتحاد كرة القدم.. والنواب ينتصرون«فيديو وصور»

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شهدت لجنة الشباب الرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد حسين، محاكمة علانية فى مخالفات اتحاد كرة القدم فى مصر والتى تمثلت فى قيام مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16,6 مليون دولار أمريكى.

دوت الخليج

جاء ذلك وفق طلبات الإحاطة التى تقدم بها نواب البرلمان، حيث تضمنت الجلسة حضور ممثل الأغلبية أشرف رشاد، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، ورئيس اللجنة الألمبية هشام حطب حيث فى بداية الاجتماع وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

ونصت المادة الأولي علي الآتي:" استثناءً من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، و يجوز مدة المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة".

«محاكمة الوجه الأخر لهانى أبو ريدة فى البرلمان »...كل ما حدث فى جلسة مخالفات اتحاد كرة القدم.. والنواب ينتصرون

وقال النائب محمود حسين، مقدم مشروع القانون، إن سبب تقديم مشروع القانون لمد المدة هو مواجهة تداعيات فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حصول عدد أكبر من المواطنين على لقاح فيروس كورونا بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير اللقاحات اللازمة وإتاحتها مجانًا لجميع المواطنين.

وعقب ذلك بدأت اللجنة فى مناقشة طلبات الإحاطة بشأن مخالفات اتحاد كرة القدم حيث قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن عدد كبير من طلبات الإحاطة التى قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة مشيرا وجود 27 طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصرى، وأضاف: "لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة".

وتابع رئيس اللجنة: "ليست عزبة وإنما اتحاد يدير أهم لعبة رياضية في مصر، وهى كرة القدم، ومجلس النواب من حقه مناقشة آى مخالفات، ونحن نعبر عن الشعب، وهناك مواطنين تقدموا ببلاغات فى النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث لصالح المواطن ولصالح اتحاد الكرة المصرى".

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة: لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الإصلاح ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية، والحكومة لم تتدخل ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات" وأضاف رئيس اللجنة: "مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصرى، وكنا ننتظر حلول عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية ولكن لم يحدث هذا ولا ما نطالب به يحدث في العلن وليس فى الخفاء.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان، بأنه في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة، لافتا إلى أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب في مجلس النواب، تم توجيه الدعوة أكثر من مرة للمهندس هاني أبو ريدة الذى كان يرفض الحضور دائما .

وأوضح أن النواب ممثلين عن الشعب المصرى، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن أسباب عدم حضور هاني أبو ريدة للجنة، كان رد الوزارة أنه تم توجيه الدعوة له، متسائلا : كيف كان يظن أنه خارج ولاية الدولة المصرية وأضاف: كيف لاتحاد الكرة لا يريد لمجلس النواب الذى يمثل ضمانة للشعب المصرى، يمارس صلاحياته من خلال نوابه ويقول مسئولون الاتحاد دائما: لسنا تابعين لكم ولا تابعين إلى الوزارة ولا اللجنة ليس لها سلطة علي اتحاد الكرة .

وتابع: اتحاد الكرة في سماء أعلى من المحاسبة والمراقبة حتي في الفشل الذريع في أمم أفريقيا لم نحاسبهم، وتساءل: كيف نسكت عن هذا الاعتداء السافر على الكرامة المصرية والدولة المصرية وأضاف رشاد: نحترم المواثيق الدولية ولكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية علي تلك الاتحادات لابد من مراقباتها واختتم حديثه: أشكر النائب محمود حسين على الجرأة فى مناقشة طلبات الإحاطة، وتابع :"نحن أمام نقطة فاصلة يجب أن نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة علي الاتحاد ".

ووجه النائب محمد ماهر، مطالبات مشددة بضرورة أن يسارع اتحاد كرة القدم بدفع المتأخرات عليه لصالح مصلحة الضرائبوقال ماهر: "اتحاد الكرة متهرب من الضرائب حتي عام 2018، وحتي عام 2021، إزاي اتحاد الكرة لم يسدد فلوس الدولة، اشمعني اتحاد الكرة المصري، أو اتحاد أبو ريدة مبيدفعش، أين سيطرة وزارة الشباب والرياضة".وشدد النائب محمد ماهر على ضرورة تحويل ملف متأخرات اتحاد الكرة للنيابة لكون اموال الضرائب تعد مال عام .

وتساءل عضو مجلس النواب، عن دور هاني أبو ريدة، في إدارة اتحاد كرة القدم، قائلا: "هاني أبو ريدة يدير اتحاد الكرة من الخارج وهو المتحكم في الكرة المصرية ويسيطر على الاتحاد، غير مقبول أن يظل الاتحاد منذ سنتين بدون مجلس منتخب وتصدير فزاعات حتى لا تجرى انتخابات". وأضاف النائب محمد ماهر، أن الاتحاد منح مكافأة لكيروش رغم عدم صعود مصر لكأس العالم، وذلك مخالف للائحة.

وشهدت الجلسة انفعال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب رد الأخير على مطالب النواب، بضرورة سرعة سداد الضرائب المستحقة للدولة المصرية بدأ الخلاف عندما طالب النواب، اتحاد الكرة بضرورة الالتزام بسداد الضرائب فعقب مجاهد قائلا: "الأندية مديونة للاتحاد فهل نغلقها"، فرد رئيس لجنة الشباب، على مجاهد قائلا: "لك كل الاحترام فى اللجنة ولكن لا تأول حديث النواب وتقول ما لم يقوله فلم يطلب أحد غلق الأندية" وشهد الاجتماع أيضا انفعال رئيس لجنة الشباب الدكتور محمود حسين، على رئيس اللجنة الثلاثية حيث أراد أحمد مجاهد مقاطعة رئيس اللجنة فعقب الأخير عليه قائلا: "لما يكون فى رئيس لجنة بيتحدث لابد أن تسمع منه المعلومة للنهاية".

ووجه عدد من النواب انتقادات لاتحاد الكرة بسبب المبلغ الذى يتقاضاه المدير الفنى للاتحاد فينجادا، حيث أشار أحد النواب، أن فينجادا يحصل على 65 ألف يورو شهريا، وهو ما تم نفيه من أحمد مجاهد قائلا: "فينجادا يتقاضى 25 ألف يورو" فعقب أحد النواب متهكما: "25 ألف يورو فقط".

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أنه لايرى فرق يين فينجادا والدكتور محمود سعد المدير الفنى السايق للاتحاد سوى المبلغ المالى المرتفع، متسائلا: "هل هناك خطة واستراتيجية يضعها فينجادا".

من جانبه قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن جميع الاتحادات الكبيرة تتعاقد مع مديرين فنيين، ونحن اتحاد عريق سنحتفل خلال أيام بمرور 100 سنة على تأسيس الاتحاد، كما أن التعاقد مع مدير فنى هى رؤية فنية، حيث تعاقدنا مع دكتور فى مجال كرة القدم وحدث لدينا طفرة كبيرة فى معظم الألعاب وأضاف مجاهد: "سنسلم المجلس المنتخب طبقا الإجراءات السليمة، اتحاد متكامل بخطة عمل متكاملة".

الحكومة ترد

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،أكد وجود توافق على تعديل لقانون الرياضة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمشروع قانون مد مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الهيئات الرياضية، فذلك لانها فترة استثنائية، حيث تنتهي المدة المقررة حاليا في 31 من شهر أكتوبر الجاري وبشأن الدور الرقابي للوزارة وخصوصا على اتحاد كرة القدم، قال وزير الشباب والرياضة: الجانب الرقابي موجود ونقوم به في ظل ما يتيحه قانون الرياضة، وأي تدخل من الجهة التنفيذية يكون وفقا للدستور والقانون.

وتابع الوزير: كل خطواتنا تتم وفقا للقوانين الدولية وتنسيقا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتحاد الكرة قدم استقالته في عام 2019، وتم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد تمهيدا لإجراء الانتخابات، وكلامي لا يعني أنها فزاعة وعن دور هاني أبو ريدة، في إدارة اتحاد كرة القدم، قال الوزير: ليس له أي صفة رسمية في الاتحاد بعد استقالته.

وبشأن وجود مخالفات في اتحاد كرة القدم، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة توافقية بين الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات منذ فترة، وأي مخالفات ترصد تحال للنيابة العامة

نقاش قانون الرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة انتهت من إعداد تعديلات قانون الرياضة، والتي تتضمن بعض الصلاحيات للوزير في اتخاذ عدد من القرارات واضاف أن التعديلات تم عرضها علي مجلس الوزراء، وأنه تم التوافق بشأنها مع اللجنة الاوليمبية بمصر، تمهيدا لعرضها علي اللجنة الاوليمبية الدولية من خلال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية بمصر وأكد الوزير، أهمية تعديل قانون الرياضة، مشيرا الي أن التعديلات متماشية مع مادار بمجلس النواب من مناقشات وتوصيات بشأن قانون الرياضة. واوضح، أن التعديلات سوف تصل الي البرلمان لمناقشتها واقرارها.

ومن جانبه عقب المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئةالبرلمانيةلحزب مستقبل وطن، متسائلا، ماذا لو رفضت اللجنة الأوليمبية الدولية، التعديلات المقدمة. وقال، اول مرة اشوف مجلس نواب مجرد من سلطات أمام مادة مفهومة بالخطأ في الدستور، علينا ان نحل بذرة ذلك الملف، وأصل المشكلة، حيث ان هذا القانون صنع لتجريد الدولة من سلطاتها.وتابع، مش هسمح بصفتي رئيس الأغلبية البرلمانية وجود سفارات علي أرض مصر لها حصانات بخلاف السفارات التي ينظمها القانون ولفت الي أنه كان من الأفضل عرض التعديلات علي البرلمان لو بشكل ودى قبل عرضها علي اللجنة الاوليمبية الدولية. ومن جانبه، قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للأسف تاخرنا كتيرا في تعديل القانون وطالبنا الوزارة بسرعة إعداد التعديلاتوتابع، الوزارة لو قادرة علي اللاسراع في التعديلات، تبلغنا بذلك، حتي نتمكن من تقديم مشروع قانون بتعديلات من جانب البرلمان،نظرا لأهمية القانون وقاطعه وزير الرياضة، الوزارة قادرة.

أحمد مجاهد يرد على الانتقادات البرلمانية بشأن مخالفات اتحاد الكرة..والأعضاء يطالبون بالإحالة للنيابة

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد كرة القدم، إنه حضر فى مجلس النواب اليوم احتراما للبرلمان ولرغبة النواب فى أن يتواجد، وانه سيرد على أى تساؤلات للنواب وتابع مجاهد: "احترام الاتحاد الدولى لكرة القدم هو من احترامنا للدستور المصرى الذى يؤكد احترام القوانين الدوليةن والقانون الذى أقره مجلس النواب هو الذى أقر أن الاتحادات تتبع الاتحادات الدولية، والاتحاد المصرى لكرة القدم لا يتقاضى مليم من الدولة المصرية، وتدخل النائب محمود حسين، رئيس لجنة الباب والرياضة بمجلس النواب، قائلا: "أى أموال طالما دخلت خزينة الاتحاد هى من المال العام، حتى لا نغير الحقائق ".

وعقب مجاهد: "طبعا متفق طالما دخلت الأموال الخزنة فى مؤسسات ذات نفع عام فأموالها تعد مال عام وتنطبق عليها كل الأمور الرقابية، ولا يوجد أحد بمعزل عن المحاسبة المالية والإدارية طالما موجودة داخل مصر حتى لو هى من الجهات التابعة دوليا ". وتابع أحمد مجاهد: "هذه أول مرة توجه لي دعوة من مجلس النواب وحضرت ولم أتعالي أبدا على أى دعوة ". ورد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: وجهت لك دعوة فى دور الانعقاد الاول ولم تحضر ولم يحضر أى شخص من الاتحاد، عمرو الجنانينى تم دعوته وتعالى ولم يحضر لمجلس النواب"، ليرد مجاهد: "أنا برد على الدعوة اللى جاتلى يا أفندم ".

وردا على ما أثير عن منح مكافأة لكيروش مدرب المنتخب الوطنى، قال مجاهد: "هناك مكافآت عن الوصول وهناك مكافآت للمباريات، ورغم هذا كيروش لم يصرف المكافأة، وإن كانت مكافآت الفوز منصوص عليها فى اللوائح، والراجل لم يصرف مكافاة، وحتى الآن لم يتقاضى حتى أول راتب له، ولا توجد فرقة او نادى فى العالم لا تصرف مكافآت، كيروش سافر بعد المباراة ".

وبشأن موضوع الضرائب قال رئيس اللجنة الثلاثية: نحن لا نتهرب، وندفع مبالغ كبيرة جدا للضرائب، والشهر الماضى دفعنا 10 ملايين جنيه، وحتى الأندية التى لم تسدد رسم التنمية الاتحاد سدد عنها، مثل نادى الزمالك والنادى المصرى، وهذه مبالغ كبرة جدا، وانا صدرى متسع لكل الانتقادات، وجميع الأمور المالية والإدارية لا أحد يرفض أن تحال للنيابة العامة وإذا كانت هناك مخالفات يتم رصدها بسهولة، وليس لدينا غضاضة فى هذا الأمر .

من ناحية أخرى طالب أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والدكتور هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وأحمد مجاهد، رئيس للجنة المؤقته لاتحاد كرة القدم بإحالة طلبات الإحاطة بشأن المخالفات المالية والإدارية باتحاد الكرة إلى الناىب العام . وأكد النواب، أن هاني أبو ريد هو الذي يدير اتحاد كرة القدم، وأن الاتحاد أصبح دولة تدار داخل الدولة وأشار النواب أن هناك ملايين المصريين ينتظرون قرارات لجنة الشباب والرياضة وماذا سيحدث مع هاني أبو ريدة .

الهجوم على أبو ريدة

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية، إن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يقدم أي شيء لصالح الرياضة المصرية، وهو من يدير اتحاد كرة القدم حاليا وأحمد مجاهد هو الوجه الآخر لأبو ريدة، ينفذ ما يريده. وتابع رشاد: "أبو ريدة ما أضافه للكرة المصرية صفر، والاتحاد كان يدار في عهده بطريقة شيخ العرب، عشر دقايق واقلب، والمهندس أحمد مجاهد كمل المحضر انت، أكثر اجتماع استغرق ربع ساعة، وهناك شهود في الأوساط الرياضية يشهدون على ذلك".

وأردف: "أبو ريدة عين اللجنتين اللتين تم تشكيلهما بعد استقالة مجلسه لإدارة اتحاد الكرة، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، في كل المرات لم يذكر العضوين اللذين معه في عضوية اللجنة الثلاثية حتي مجرد ذكر أدبي، كأنهم مش موجودين" وواصل الشريف، حديثه عن تدخلات أبو ريدة في اتحاد الكرة مستغلا علاقته بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلا: "هناك أحاديث أن أبو ريدة يستطيع حتي وقف الرياضة المصرية، نوع من المجاملة من أبو ريدة للاتحاد الدولي علي قفا مصر والمصريين".

واستطرد: "نحن صنعنا صنم للرياضة المصرية، الفرق الرياضية تري أن أبو ريدة هو من يدير الاتحاد، وأحمد مجاهد مصر كلها عارفة إن حضرتك وجه آخر لهاني أبو ريدة، تنفذ قراراته وإدارته، والأوساط الرياضية كلها بتقول كدا، وعندي شهود كثر ممكن نجيبهم، وأحمد مجاهد أنا أول مرة ألتقي به". وقال أشرف رشاد: "طالما أن هناك قاعدة مؤسسية يكون هناك نجاح، لكن طالما هناك شخصنة لا يوجد نجاح، ولا أحمل أبو ريدة كل المسئولية، دا جزء متسلسل، لكن كل الموجودين عارفين أن أبو ريدة هو من يدير الرياضة المصرية وإنه بعبع الفرق المصرية، ولكن لن يكون بعبع لمجلس النواب".

رياضة البرلمان تمنح اتحاد الكرة مهلة للرد على المخالفات المالية ..وتؤكد:سنحيل الكل للنيابة العامة

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رفع جلسة اللجنة بعد انعقادها أكثر من 4 ساعات، ومنح مهلة للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير لوجود مخالفات مالية وادارية في اتحاد الكرة.

وقال رئيس اللجنة: "أعطي فرصة لأحمد مجاهد يطلع علي طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميا كتابة، وجلسات اللجنة في هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، حيث تم مناقشة 12 طلب اليوم من 27 طلب مقدم من النواب".

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أنه سيتم إحالة جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها، قائلا: "المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية وغير مقبول أن يتم التشكيك فيها".

وتابع حسين: "لن نقبل أن تدار الرياضة المصريةبصورة فردية ولن نقبل التشكيك ولا الشخصنة، ونطمئن الجميع أنه لا يتم مناقشة تعديل قانون الرياضة خارج مجلس النواب، مع الالتزام بالميثاق الأوليمبي وأي قانون دولي وأي معاهد أو اتفاقية صدقت عليها مصر، ونمنح مهلة لأحمد مجاهد يعيد ترتيب أوراقه، ويرد بمستندات، ونرفض الكلام المرسل".

كما أشار إلي أن اللجنة ترفض ما أشار إليه مجاهد في كلمته بخصوص الإشارة لتسخين النواب، قائلا: "نحن نساءل كنواب وليس كقفص اتهام، ولا نقبل مصطلح قفص اتهام".