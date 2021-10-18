رياضة البرلمان تمنح اتحاد الكرة مهلة للرد على المخالفات المالية ..وتؤكد:سنحيل الكل للنيابة العامة

/656828/رياضة-البرلمان-تمنح-اتحاد-الكرة-مهلة-للرد-على-المخالفات-المالية-وتؤكدسنحيل--الكل-للنيابة-العامة

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رفع جلسة اللجنة بعد انعقادها أكثر من 4 ساعات، ومنح مهلة للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير لوجود مخالفات مالية وادارية في اتحاد الكرة.

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وقال رئيس اللجنة: "أعطي فرصة لأحمد مجاهد يطلع علي طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميا كتابة، وجلسات اللجنة في هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، حيث تم مناقشة 12 طلب اليوم من 27 طلب مقدم من النواب".

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أنه سيتم إحالة جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها، قائلا: "المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية وغير مقبول أن يتم التشكيك فيها".

وتابع حسين: "لن نقبل أن تدار الرياضة المصريةبصورة فردة ولن نقبل التشكيك ولا الشخصنة، ونطمئن الجميع أنه لا يتم مناقشة تعديل قانون الرياضة خارج مجلس النواب، مع الالتزام بالميثاق الأوليمبي وأي قانون دولي وأي معاهد أو اتفاقية صدقت عليها مصر، ونمنح مهلة لأحمد مجاهد يعيد ترتيب أوراقه، ويرد بمستندات، ونرفض الكلام المرسل".

كما أشار إلي أن اللجنة ترفض ما أشار إليه مجاهد في كلمته بخصوص الإشارة لتسخين النواب، قائلا: "نحن نساءل كنواب وليس كقفص اتهام، ولا نقبل مصطلح قفص اتهام".