«فستان من بواقي الجينز»..إطلالة ملفتة لـ ندى أكرم بمهرجان الجونة

/656829/فستان-من-بواقي-الجينزإطلالة-ملفتة-لـ-ندى-أكرم-بمهرجان-الجونة

أطلت الفنانة ندى أكرم بإطلالة ملفتة للنظر على السجادة الحمراء في اليوم الربع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وشهدت الإطلالة إشادات من البعض وسخرية البعض الأخر.

دوت الخليج يرصد إطلالة ندى أكرم بمهرجان الجونة

وظهرت الفنانة ندى أكرم في إطلالتها بفستان من الجينز مع ترك شعرها منسابا على شكل كيرلي، لتكون مختلفه عن الجميع بإطلالتها المميزة، لكنها لم تترك فرصه للجمهور للسخرية منها.

فنشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة على إطلالتها الافته للنظر، قائلة: “هذه القطعه صممت من اكثر من ٧ قطع من بواقي الجينز القديم تم إعادة تدويرهم للمحافظة على البيئة ، و كل العائد في صالح مشروع التدوير بستان الجونه للاطفال”.

فيلم ريش يثير الجدل بمهرجان الجونة

هذا وأثار العرض الخاص لفيلم «ريش» والذي انطلق مساء أمس الأحد ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة غضب عدد كبير من نجوم الفن وبمجرد أن بدأ الفيلم بحوالي ساعة انسحبوا من العرض.

وجاءت تعليق النجوم المنسحبين من عرض الفيلم على النحو الأتي: “مسىء لمصر.. لا يستحق المشاهدة.. يقلب الحقائق”، ولم يقتصر الأمر على النجوم فقط بل سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعى بين الجمهور بسبب الصور المنتشرة من عرض فيلم "ريش" فى مهرجان الجونة.

واتهم عدد كبير من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا بأن فيلم «ريش» تعمد الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع، رغم حصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية بالمهرجانات الأخرى، واعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها وكأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.