”الزراعة”: توفير أطباق البيض بأقل من 50 جنيها خلال أيام

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن جهود الدولة المصرية مستمرة منذ 2014 لتلبية متطلبات واحتياجات السوق، لا سيما الفترة الأخيرة التي تشهد ارتفاع الأسعار عالميًا أبرزها أطباق البيض والدواجن.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الوزارة تواصلت مع البورصة السلعية لإدراج الدواجن لكي يكون هناك آلية لتسعير الدواجن بطريقة عادلة وفضلا عن بعض المحاصيل.

وأكد أنه تم الاتفاق مع الجهات المختلفة على كل الأمور لتوفير المنتجات من البيض والدواجن عبر منافذ وزارتي الزراعة والتموين ومنافذ أمان ووطنية لإتاحة بأسعار متوازنة للمواطن بشكل فوري خلال أيام.

وأشار إلى أن الأسعار ستقل عن الزيادة الحالية وستكون مرضية للمنتج وسعرها مناسب للمواطن بأقل من 50 جنيها.