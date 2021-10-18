الكهرباء: أكثر من 1.8 مليون مواطن تقدموا بطلب تحويل من ممارسة لعدادات...

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات التي يتم تركيبها الآن جميعها بالكارت بنظام الكودى أو العدادات العادية كلها بنظام الكارت مسبوق الدفع، متابعا: اعتمدنا على الشركات المصرية المحلية للتصنيع، وأصبحت الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة للغاية في تصنيع العدادات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تتابع أول بأول مع المتقدمين على المنصة الإلكترونية إجراءات المعاينة والمقايسات ثم تركيب العداد الكودية، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت لمنصة مصر الرقمية من تحول الممارسة للعداد الكودى أكثر من مليون و800 ألف.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، : ما تم تركيبه 550 ألف عداد ، وشركات التوزيع تتابع أول بأول مع المتقدمين للتحول للعداد الكودى، وهناك أكثر من 900 ألف معاينة تمت وأحيانا يكون بعض الطلبات والإجراءات تتطلب تحقق من العنوان ورقم تليفون.