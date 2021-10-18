ضبط مدير مكتب بريد بالغربية استولى على مليون جنيه من حسابات العملاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير أحد مكاتب البريد بمحافظة الغربية لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قرابة مليون جنيه من عدد 3 حسابات عملاء بالمكتب محل عمله عن طريق تحرير إيصالات سحب بأسماء العملاء بتوقيع مزور، وكذا الاستيلاء على مبلغ مالي من عهدة المكتب .

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وقام بسداد جزء من أصل المبلغ المالي وعجز عن سداد باقي المبلغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.