/656822/بالتفصيل-محمود-الخطيب-يكشف-عن-أهداف-مجلس-إدارة-الأهلي

كشف محمود الخطيب لاعب النادي الأهلي السابق، ورئيس مجلس الإداري الحالي، عن أهداف مجلس الإدارة في الاربع سنوات الأخيرة وما تم تحقيقه منها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما أكد الخطيب على مجهود كل أبناء النادي الأهلي سواء في مجلس لإدارة النادي، أو من جمهور القلعة الحمراء، وبالأخص من جانب الشباب وأصحاب القدرات الخاصة، وما يقدمه لاعبي النادي في أرضية الملعب في مختلف الألعاب.

أهداف مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب:

الهدف الأول: تحقيق البطولات

الهدف الثاني: رعاية عائلة الأهلي

الهدف الثالث: وسام ذهبي للنادي الأهلي

الهدف الثالث: 50% زيادة لرواتب العاملين في النادي

الهدف الرابع: التامين الصحي لكل العاملين بالنادي

الهدف الخامس: القضاء على الأمية

الهدف السادس: التطبيق الإلكتروني للنادي لتسهيل كافة الإجراءات

الهدف السابع: توسيع بقعة جمهور النادي

الهدف الثامن: توسيع وزيادة استثمارات النادي

قائمة الخطيب

وعلم موقع دوت الخليج، أن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم التواجد في الانتخابات القادمة، سواء مع المجلس الحالي أو أي مجلس آخر.

ويرغب جوهر نبيل في التواجد والترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة القادمة، والتفرغ لها وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.

ومن جانب أخر فقد إستقر محمود الخطيب علي عدم ضم رانيا علواني لقائمتة الإنتخابية للدورة الجديدة بسبب مواقفها السابقة علي مواقع التواصل الإجتماعي الذي رفضها الخطيب بشدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موقف مصابي الأهلي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الاثنين:" أن حسين الشحات سيخضع للاختبار طبي عقب عودة الفريق للمران غدا الثلاثاء، لكن بنسبة كبيرة لن يكون متواجدا في قائمة اللقاء".

وأضاف:" الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للحارس محمد الشناوي، الذي يبذل الجهاز الطبي محاولات مكثفة من أجل تجهيز للقاء القمة أمام الزمالك في الأسبوع الثالث للدوري، إذا أقيمت المباراة يوم 4 أو 5 نوفمبر المقبل".