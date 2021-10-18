/656830/مواعيد-أول-8-جولات-بالدوري-المصري-الممتاز-صور

أعلن رابطة الدوري المصري للمحترفين عن جدول مواعيد أول 8 جولات بالدوري المصري الممتاز، لموسم 2021/ 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يذكر أن الزمالك كان قد توج بالدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق، في الموسم الماضي وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

عضو رابطة الأندية

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد أول 8 أسابيع للدوري المصري خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" يوم السبت القادم سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات بداية الدوري المصري، ودخل من أجل وضوح الرؤية أمام الجميع".

عودة الجماهير للدوري المصري

وتابع" سيكون هناك إجتماع خلال أيام بين أحمد دياب رئيس الرابطة والأندية، من أجل وضع آلية دخول الجماهير لبطولة الدوري المصري خلال الفترة القادمة".

وزاد" بعد وضع جدول الدوري المصري، سنتحدث مع الأمن حول إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية، وأن الأمن هو صاحب القرار النهائي في هذا الأمر".

واختتم" الدوري هذا الموسم سيكون به فترة توقف تمتد إلى 200 يوما والجميع يعلم ذلك قبل بداية البطولة، ولن تكون هناك تأجيلات خاصة بالبطولة".