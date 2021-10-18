تعرف على مواعيد أول 8 جولات الزمالك بالدوري المصري لموسم 2021/2022

/656832/تعرف-على-مواعيد-أول-8-جولات-الزمالك-بالدوري-المصري-لموسم-20212022

أعلنت رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري الممتاز عن مواعيد مباريات أول ٨ جولات من مسابقة الدوري للموسم الجديد 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يذكر أن الزمالك كان قد توج بالدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق، في الموسم الماضي وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

مواعيد مباريات الزمالك بالدوري:

الجولة الأولى: الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر الحالي باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الثانية: طلائع الجيش والزمالك يوم الأحد ٣١ أكتوبر باستاد برج العرب في الخامسة والنصف مساءً.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

الجولة الثالثة: الزمالك والأهلي يوم الجمعة ٥ نوفمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الرابعة: الإسماعيلي والزمالك يوم الجمعة ١٩ نوفمبر باستاد الإسماعيلية في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الخامسة :الزمالك والبنك الأهلي يوم الإثنين ٢٢ نوفمبر باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم الخميس ٢٥ نوفمبر باستاد بتروسبورت في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة السابعة: المقاولون العرب والزمالك يوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة: الزمالك وغزل المحلة يوم السبت ٢٥ ديسمبر باستاد القاهرة في الخامسة والنصف مساءً.

نتيجة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

وفاز على الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز بالمباراة.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.