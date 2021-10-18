/656835/دينا-الشربيني-عن-حسن-أبو-الروس-موهوب-ومش-بيجري-ورا-التريند

دافعت الفنانة المتألقة دينا الشربيني عن الفنان الشاب حسن أبو الروس بعد حملة الهجوم التي شنها الجمهور حوله في الأيام القليلة الماضية خاصة بعد حدوث بعض المواقف التي استفزت الجمهور.

دوت الخليج يرصد رأي دينا الشربيني في حسن أبو الروس

وقالت دينا الشربيني مادحة في أبو الروس خلال برنامج mbc trending ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي 2021، قائلا: “أنا بشوفه موهوب جدًا، بيحب الفن بجد مش إنه عايز يبقى مشهور أو يعمل تريند، بيعمل الجديد من زمان وذكي”.

أغنية فلتت مني تجمع حسن أبو الروس ودينا الشربيني

وكان طرح أبو الروس مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان “فلتت مني” بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني، كما طرحها أيضا على تطبيق أنغامي، وبمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب حققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وتعد أغنية “فلتت مني”، ثاني أعمال دينا الشربين كوديل بعد أغنيتها مع الهضبة عمرو دياب في كليب أماكن السهر التي طُرحت الصيف قبل الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، ظهرت بكليب أغنية “فلتت مني” بأزياء صيفية خفيفة تتناسب مع أجواء تصوير الفيديو.

واعتمدت دينا الشربيني في كلا الأغنيتين، على الظهور بالإطلالة الصيفية التي تناسب شاطئ البحر، وأجواء الصيف والسفر التي تتوافق مع طريقتها في الرقص، باختلاف شكل الأزياء التي ارتدتها.

دينا الشربيني برفقة حسن أبو الرووس بالجونة

ومن ناحية أخرى، شاركت الشربيني الجمهور استعدادتها لمهرجان الجونة السينمائي، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنان حسن أبو الرووس عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرا فيها الثنائي من داخل السيارة، وعلقت عليها دينا قائلة: "فلتت مني.. في الطريق للجونة".

غادة والي تلغي متابعة زوجها حسن أبو الروس

من ناحية أخرى، أثار الفنان حسن أبو الروس التساؤلات خلال الساعات الماضية، حول انفصاله عن زوجته مصممة الجرافيك العالمية غادة والي، بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، اذ قامت غادة والي بإلغاء متابعتها لزوجها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ليقوم هو الآخر بإلغاء متابعتها.

ووقع قرار إلغاء المتابعة، تزامنًا مع الضجة التي يحدثها أبو الروس برقصه مع نجمان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، ومرافقته المستمرة للفنانة دينا الشربيني، واللذان تعاون سويًا في فيديو كليب «فلتت مني».، لكنه خرج في إحدى تصريحاته الصحفية لينفي نبأ انفصالهما.