الخطيب يعلن عن التصميم التخيلي لإستاد الأهلي الجديد..صور

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ويرصد دوت الخليج صور التصميم التخيلي لإستاد النادي الأهلي:

تصريحات محمود الخطيب

وقال الخطيب إن مجلس الإدارة يسعى إلى تطوير ‏الإدارة بعد توليه المسئولية لتكون محترفة وتناسب العصر، ومن خلال هذه الإدارة تم التفكير ‏في العاملين بالنادي بشكل مختلف، خاصة أنهم يساهمون في ‏منظومة التطوير.‏

وأضاف الكابتن الخطيب قائلا: « خلال الـ10أيام الماضية سلمنا شهادات محو الأمية، وخلال فترة ‏قصيرة سيكون «الأهلي بلا أمية» ليتواكب مع اتجاه الدولة، هذا بالإضافة إلى الزيادة التي ‏بلغت50% في الأجور، وهي نقلة كبيرة يستحقها العاملون، وأتمنى أن يتم تطوير هذا الأمر مستقبلا بجانب ‏التأمين الصحي الشامل».

وأكد الخطيب أن الإدارة المحترفة كان لها دور كبير في تطوير كافة قطاعات النادي، خاصة على صعيد الإدارة التنفيذية والتي لعبت دورًا كبيرًا في الفترة الماضية، لافتا إلى أن العمل تطور بشكل كبير وصولا إلى المرحلة الحالية.

وأشاد بالدور الكبير لمحمد مرجان المدير التنفيذي السابق، وما بذله من جهد خلال فترة عمله التي تميزت بالتفاني والإخلاص؛ نظرا لكونه أحد أبناء النادي المخلصين.

وأضاف أن تولي الدكتور سعد شلبي منصب المدير التنفيذي ساهم في النجاحات الأخيرة، في ظل ما قدمه من جهد في العديد من الملفات منذ سنوات طويلة أفاد النادي خلالها من خلال تخصصه ودراسته وخبراته العريضة.

وأتم أنه كان هناك تنسيق بين شركات الأهلي التي تم إنشاؤها مؤخرا، ولعبت الإدارة المحترفة دورا كبيرا في تنسيق الأدوار من أجل خدمة النادي بالشكل المناسب.

تصريحات ياسين منصور

وقال ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم: أتصل بي الخطيب لأكون رئيساً لشركة الأهلي ووافقت علي الفور لأن الأهلي هو بيتي.

وواصل:شركة الأهلي لكرة القدم مملوكة للنادي بنسبة مائة بالمائة, ولا مانع من بيع بعض الأسهم في المستقبل علي أن يكون نصيب الأهلي لا يقل عن 51 بالمائة.

وعن مهام الشركة قال: تمتلك الشركة كل ما يخص مجال كرة القدم من عقود ورعاية وشراء وبيع اللاعبين.

وأردف : بدأنا في مراجعة كل مايخص شركة الكرة من الأمور القانونية وفيالمرحلة المقبلة سيتم التعامل مع الإتحادات الرياضية المختلفة.

وأختتم: الهدف الرئيسي للشركة هو الفوز بالبطولات مع تحقيق الأرباح للشركة ومن أجل الوصول لذلك يتم الأن دراسة العديد من الأنظمة حول العالم.