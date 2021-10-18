مواعيد مباريات النادي الأهلي في أول 8 جولات بالدوري لموسم 2021/2022

/656838/مواعيد-مباريات-النادي-الأهلي-في-أول-8-جولات-بالدوري-لموسم-20212022

تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز في الخامس والعشرون من اكتوبر الجاري، بين البنك الأهلي وطلائع الجيش، فيما يخوض النادي الاهلي اول منافساته بالدوري الممتاز، بعد انطلاقة البطولة بثلاثة أيام امام الإسماعيلي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات الأهلي في اول 8 جولات بالدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، بالمواعيد بعد كشف رابطة الاندية المصرية المحترفة عن مواعيد اول 8 جولات بالدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الاهلي بالدوري المصري:

الجولة الأولى: الأهلي والإسماعيلي، 27 اكتوبر الجاري، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الثانية: الأهلي والبنك الأهلي، 31 أكتوبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثالثة: الأهلي والزمالك، الساعة 5 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: الأهلي والمقاولون العرب، 19 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الخامسة: الأهلي وغزل المجلة، 22 نوفمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد غزل المحلة.

الجولة السادسة: الأهلي وسموحة، 25 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة السابعة: الأهلي وفيوتشر اف سي، 21 ديسمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثامنة: الأهلي وبيراميدز اف سي، 25 ديسمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

قائمة الخطيب

وعلم موقع دوت الخليج، أن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم التواجد في الانتخابات القادمة، سواء مع المجلس الحالي أو أي مجلس آخر.

ويرغب جوهر نبيل في التواجد والترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة القادمة، والتفرغ لها وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.

ومن جانب أخر فقد إستقر محمود الخطيب علي عدم ضم رانيا علواني لقائمتة الإنتخابية للدورة الجديدة بسبب مواقفها السابقة علي مواقع التواصل الإجتماعي الذي رفضها الخطيب بشدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موقف مصابي الأهلي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الاثنين:" أن حسين الشحات سيخضع للاختبار طبي عقب عودة الفريق للمران غدا الثلاثاء، لكن بنسبة كبيرة لن يكون متواجدا في قائمة اللقاء".

وأضاف:" الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للحارس محمد الشناوي، الذي يبذل الجهاز الطبي محاولات مكثفة من أجل تجهيز للقاء القمة أمام الزمالك في الأسبوع الثالث للدوري، إذا أقيمت المباراة يوم 4 أو 5 نوفمبر المقبل".