/656839/أشرف-زكي-خلال-مؤتمر-نقابة-الممثلين-المتحدة-تتكفل-برعاية-جميع-الفنانين

دوت الخليج يرصد تصريحات أشرف زكي بالمؤتمر الصحفي للنقابة

وقال أشرف زكي خلال المؤتمر الصحفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس على مستوى العالم يهتم بملف التأمين الصحي للفنانين، وتابع: “بطمن نفسي وبطمن زملائي أن هناك رئيسًا يهتم بنا وبمصالحنا، تقديرًا من الرئاسة لدور الفنان فى مصر، خاصة أننا فقدنا أساتذة قدموا العديد من الأعمال فى مصر”.

وأضاف: “لم أكن أصدق إن التعديل التشريعي هيتناقش بتلك السرعة وقولت هياخد خمس سنين، وبوجه الشكر لمجلس النواب”.

أشرف زكي يشيد بالمتحدة للخدمات الإعلامية

كما حرص على توضيح أهمية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فقال أن الشركة المتحدة تعطي أعضاء النقابات حقها، والشركة المتحدة طلبت مني إن أي فنان سواء عضو أو غير عضو، التكفل برعايته وتوفير الدعم لهؤلاء الفنانين من جانبهم آيضا.

يعقد الآن مؤتمرًا صحفيًا، للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة؛ للإعلان عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي التي ستجري أول نوفمبر المقبل.

واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

نقابة المهن التمثيلية تقاضي محمد رمضان

هذا وحددت الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، جلسة ٢٨ نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإلزام الفنان أشرف زكي، بصفته نقيب المهن التمثيلية، بشطب الفنان محمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهنة.

وأكد طارق محمود، في الدعوى المقامة منه ضد كلٍ من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، على أن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب.