صور- توسعة كوبرى المنيب ضمن تطوير الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - وشملت أعمال التطوير توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 3 كم بالمطالع والمنازل ليصبح 8 حارات بكل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى.

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