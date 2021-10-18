وزيرة الصحة: تقديم 20 منحة لأطباء أوغندا ضمن برامج التعليم المهني

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، عن تقديم 20 منحة للأطباء بدولة أوغندا، منهم 10 منح ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى 10 منح ضمن البرامج التدريبية التي توفرها وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، بالإضافة إلى إيفاد الأطقم الطبية للتدريب على رأس العمل بالمستشفيات، مؤكدة على أهمية التعليم الطبي المهني المستمر للأطباء بالدولة الشقيقة مما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمرضى بأعلى جودة وكفاءة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة سبل الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة بمختلف المجالات، مؤكدة أن التعاون بين مصر والدول الأفريقية في المجال الصحي يشهد ازدهارًا وتقدمًا كبيرًا منذ تولي سيادته رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، مشيرة إلى أن مصر قدمت الدعم والمساندة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا لـ 22 دولة أفريقية شقيقة.

جاء ذلك خلال افتتاحها ، اليوم الاثنين ، المركز الطبي المصري AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" بدولة أوغندا، في إطار حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بالدول الأفريقية الشقيقة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور المستشار مهند مزارع القائم بأعمال السفارة المصرية في "كمبالا" بالإنابة، وكل من قنصل مصر في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية في أوغندا، ووزير الدولة للشئون الخارجية للتعاون الإقليمي ووزيرة الدولة لشئون الصحة بأوغندا، وعدد من أعضاء البرلمان بمدينة "جينجا"، ومن جانب مصر كل من الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، ولفيف من القيادات الصحية والدوائية فى مصر.