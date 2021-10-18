نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف قيمة فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات وآخر موعد للسداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات الذي زاد البحث عليها من قبل مشتركي التلفون الأرضي، بحيث يتم البحث عن الميعاد المستحق لسداد الفاتورةن كما يتم البحث عن ميعاد استحقاق الفاتورة، من أجل عدم قطع الخدمة، فقد أتاح موقع المصرية للأتصالات مجموعة من الطرق يمكن من خلالها سداد فاتروة التلفون الأرضي من أجل تسهيل سداد الفاتورة.

فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات

يوفر موقع المصرية طريقة معرفة الساد الفاتورة من خلال خطوات سهلة، كما يتيح الموقع معرفة الموعد المحدد لسداد الفاتورة، ويمكن سداد الفاتورة من خلال موقع المصرية للأتصالات من خلال مجموعة من الطرق التي تسهل من عملية سداد الفاتورة.

موعد سداد الفاتورة التليفون الأرضي

يتم معرفة الفاتورة من خلال موقع الشركة الذي يعرض الفاتورة، ويتم بداية نزول الفاتورة يوم15 اكتوبر مع ترك شهر سماح للعميل.

بحيث يجب سداد الفاتورة قبل يوم14 نوفمبر في حالة عدم السداد يحول التلفون الى أستقبال فقط، مع فرض غرامة تأخير للعميل.

وإن لم يتم دفع الفاتورة ليوم 15ديسمبر يتم إيقاف الخدمة مع فرض غرامة تأخير.

مع تسهيل طرق السداد من خلال خدمة فوري أو محفظة فودافون كاش أو عن طريق سداد أو منافذ وي المنتشرة في كل مكان.

خطوات سداد فاتورة التلفون المنزلي

يتم سداد الفاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات من خلال إتباع عدد من الخطوات المحددة التي تسهل من عملية سداد الفاتورة بخطوات سهلة وبسيطة، يتم سداد الفاتورة من خلال تلك الخطوات التالية:

يتم الدخول الموقع الرسمى الشركة المصرية للأتصالات.

إختيار أيقونة فاتورة التلفون الأرضي.

تسجيل كود المحافظة مع الرقم الأرضي.

إختيار عرض فاتورة التلفون الأرضي.

في حالة وجود فاتورة مستحقة تظهر الفاتورة وقيمتها، في حالة عدم وجود فاتورة تظهر كلمة لا توجد فواتير مستحقة.

كيفية دفع الفاتورة التليفون المنزلي

توفر الشركة المصرية للاتصالات 12 طريقة مختلفة تستطيع عن طريقها سداد الفاتورة التلفون الارضي لشهر أكتوبر، للتسهيل على المشتركين ليختاروا انسب طريقة لهم وهم كالاتي:

عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات الفواتير يمكن التسديد عبرتى بطاقة فيزا. الذهاب الى اى مكتب سنترال WE المنتشرين في كل انحاء الجمهورية. عبر مكاتب البريد المنتشرة. عن طريق خدمة فورى من أي ماكينة فورى في أي مكان. يمكن دفع فاتورة تليفون أرضي عن طريق خدمة فودافون كاش من أي خط فودافون. عن طريق ماكينة ATM للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. من خلال خدمة ممكن. او عبر خدمة سداد. عن طريق خدمة مصاري. ويمكن استخدام خدمة أمان. ومن خلال خدمة Bee. كما يمكن استخدام خدمة خدماتي.

و بذلك نكون عرضنا لكم معرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات و طرق السداد المختلفة بسهولة من أي مكان