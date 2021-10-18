أشرف زكي: احنا أول نقابة تعلن انتخابات التجديد النصفي..وعملنا أعظم مشروع علاج طبي

/656840/أشرف-زكي-احنا-أول-نقابة-تعلن-انتخابات-التجديد-النصفيوعملنا-أعظم-مشروع-علاج-طبي

أكد رئيس نقابة المهن التمثيلية، أشرف زكى، خلال المؤتمر الصحفى بنادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، أن نقابة المهن التمثيلية قامت بأعظم مشروع علاج طبي على مستوى نقابات جمهورية مصر العربية، وأيا كانت التكلفة المادية تنحملها النقابة.

دوت الخليج يرصد تصريحات أشرف زكي خلال المؤتمر الصحفي

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “كانت هناك جلسات مشروع التأمين، ومعاشنا ضعيف فى حدود 700 جنيه، وعلى الرغم من أننى غير راض عن هذا المعاش، إلا أنه فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعديلات أعتقد أن المعاش سيتم تعديله فيما بعد”.

كما أكد بأن نقابة الممثلين أول نقابة تعلن عن موعد انتخابات التجديد النصفي لها، بعد أن تقدم 15 عضو نقابة للانتخابات القادمة التي يجري إقامتها 5 من نوفمبر القادم.

أشرف زكي يشيد بالرئيس السيسي والمتحدة اللإعلامية

وأشاد أشرف زكي خلال المؤتمر الصحفي بالرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا بأنه أول رئيس على مستوى العالم يهتم بملف التأمين الصحي للفنانين، وتابع: “بطمن نفسي وبطمن زملائي أن هناك رئيسًا يهتم بنا وبمصالحنا، تقديرًا من الرئاسة لدور الفنان فى مصر، خاصة أننا فقدنا أساتذة قدموا العديد من الأعمال فى مصر”.

كما حرص على توضيح أهمية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فقال أن الشركة المتحدة تعطي أعضاء النقابات حقها، والشركة المتحدة طلبت مني إن أي فنان سواء عضو أو غير عضو، التكفل برعايته وتوفير الدعم لهؤلاء الفنانين من جانبهم آيضا.

مؤتمر صحفي للكشف عن انتخابات النقابة

الجدير بالذكر، أنه يعقد الآن مؤتمرًا صحفيًا، للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة؛ للإعلان عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي التي ستجري أول نوفمبر المقبل.

واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وأضاف: “لم أكن أصدق إن التعديل التشريعي هيتناقش بتلك السرعة وقولت هياخد خمس سنين، وبوجه الشكر لمجلس النواب”.