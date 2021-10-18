/656842/موسيماني-الآن-أصبح-لدي-خبرة-في-الدوري-المصري-وأعد-الجماهير-بالتطور-خلال-المرحلة-المقبلة

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن رؤيتة للمؤتمر الصحفي الذي عقدة النادي الأهلي مساء اليوم وتطلعاتة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني :الخطيب هو من أتي بي إلي هنا وأتيت لتحقيق المزيد من البطولات وسعيد بأن لي بصمة ولو صغيرة في بطولات النادي الأهلي.

وأضاف: سعيد بكلام الخطيب وسعيد بما قمت بة مع الفريق الأول لكرة القدم وطبيعي أن يكون لي إخفاقات مثل ما يكون لي إنجازات وسعيد بعلاقتي مع النادي الأهلي.

وواصل: أتمني أن يصبر الجماهير علي, ولدي الأن خبرة في الدوري المصري وأعد الجماهير بتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأتم: من الواضح أن الصورة فيها تفائل كبير بالنسبة لإنتخابات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وأعتقد أن الخطيب حقق جميع الخطوات التي وعد بها خلال المرحلة الماضية.

وتحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن رأية في المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني وعن مدي حبة للنادي الأهلي.

وقال الخطيب : عندما واجهنا صنداونز في مصر وكسبنا 2/0 وعدنا في الطائرة وكان فريق صنداونز معنا وكان بيتسو موجود بجانبي وتحدثت معه دقيقة ونصف وشعرت بمدي حبه وتقديرة للنادي الاهلي ولتاريخه وشعرت صدقه وكلامة المحترم عن للنادي الاهلي.

وأضاف: عنما فكرنا في التعاقد مع مدير فني تعاقدنا مع مدرب من افضل 50 مدرب في العالم هو مصنف هو حابب النادي الاهلي وعمل تاريخ في صنداونز ويريد أن يضيف مع النادي الاهلي انا بشكرة جدا جدا جدا.

وأعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن الشكل التخيلي والتصميم المقرر تنفيذة لإستاد النادي الأهلي الجديد.

تصريحات محمود الخطيب

وقال الخطيب إن مجلس الإدارة يسعى إلى تطوير ‏الإدارة بعد توليه المسئولية لتكون محترفة وتناسب العصر، ومن خلال هذه الإدارة تم التفكير ‏في العاملين بالنادي بشكل مختلف، خاصة أنهم يساهمون في ‏منظومة التطوير.‏

وأضاف الكابتن الخطيب قائلا: « خلال الـ10أيام الماضية سلمنا شهادات محو الأمية، وخلال فترة ‏قصيرة سيكون «الأهلي بلا أمية» ليتواكب مع اتجاه الدولة، هذا بالإضافة إلى الزيادة التي ‏بلغت50% في الأجور، وهي نقلة كبيرة يستحقها العاملون، وأتمنى أن يتم تطوير هذا الأمر مستقبلا بجانب ‏التأمين الصحي الشامل».