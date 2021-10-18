/656843/مستقبل-مظلم-للرياضة-رئيس-شباب-النواب-انسوا-تشوفوا-محمد-صلاح-او-شيكابالا-جديد-بسبب-اتحاد-مجاهد

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إنه بعد الاستماع لحديث احمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، اصبح غير مطمئن علي مستقبل الكرة المصرية .

دوت الخليج

وقال رئيس لجنة الشباب ، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ، إن الرياضة المصرية ينتظرها مستقبل مظلم بسبب تلك اللجنة المكلفة ، رافضا مسمي مصطلح لجنة التطبيع ، الذي اطلقه احمد مجاهد علي اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليا .

رئيس شباب النواب: انسوا تشوفوا محمد صلاح او شيكابالا جديد بسبب اتحاد مجاهد

وانتقد "حسين" وجود تعديلات جديدة علي لائحة قيد الناشئين ، تنص علي عدم قيد اي لاعب يبعد عن محل اقامته ب٥٠ كيلو متر ، قائلا :" انسوا يكون في مصر محمد صلاح او شيكا باللا أو حسام غالي " لأن ذلك القرار سيفضي علي ضم المواهب لاندية الاضواء والشهرة التي تكتشفهم .

ووجه رئيس لجنة الشباب رسالة طمأنة للنواب الذين طالبوا باحالة مخالفات اتحاد الكرة للنيابة العامة ، قائلا : سنناقش احالة جميع المخالفات المثبتة والموثقة الي جميع الجهات الرقابية بما فيها النيابة العامة ".