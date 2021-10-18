/656845/معندناش-حاجه-نخبيها-كيف-رد-أحمد-مجاهد-علي-اتهام-اتحاد-الكرة-بالفساد
قال احمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة لادارة اتحاد الكرة ، ان المسمي الحقيقي للجنة التي تدير الاتحاد حاليا من قبل الاتحاد الدولي ، هي لجنة التطبيع التي تهدف لتيسير الامور داخل الاتحاد لحين عودة الامور لطبيعتها بوجود مجلس منتخب .
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وقال مجاهد، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة للرد علي عدد من طلبات الاحاطة ، ردا علي اتهامات النواب له باهانة النواب ، إنه لم يستهين بالمجلس ويعلم تماما انه سيتعرض لموجة ساخنة من الانتقادات ، بسبب عدم التواصل بين النواب والاتحاد في الاوقات السابقة .
واكد مجاهد ان الاتحاد يخضع لرقابة من الاجهزة الرقابية متابعا :" معندناش حاجه نخبيها و كل ما يدخل من باب الاتحاد بيبان .. اتحاد الكرة ١٠٠ مليون مصري بيتابعوا وعلم مصر سيكون مرفوع مع ٣٢ دولة في مونديال قطر ".
وكشف مجاهد ، عن وجود رغبة كبيرة لدي اللجنة لاجراء الانتخابات في اسرع خاصة انه ليس جيد لمصر ان تدار بلجنة مؤقتة وقت مؤكدا ان انتخابات اتحاد الكرة تم وضع حد اقصي لاجرائها قبل 5 يناير القادم .
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