صور- رئيس أوغندا يستقبل بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس

جدة - نرمين السيد - وكان برفقة غبطته المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبى وسائر كينيا والقائم مقام بطريركى على إبراشية كامبالا وسائر أوغندا، المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندى ورواندا شرق الكونغو، الأسقف نيوفيتوس أسقف نيرى وشرق كينيا، الأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا الوكيل البطريركى على أسقفية جوما، الأرشمندريت Khariton، والأرشمندريت Elpidophoros. وكهنة أوعنديون.

ورحب الرئيس بغبطته، وشكره على ما تقدمه بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، سواء فى أوغندا أو فى بقية إفريقيا، خاصة خلال الفترة الصعبة التى تفشى فيها فيروس كورونا.

بالمقابل شكر بابا وبطريرك الإسكندرية الرئيس الأوغندى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأطلعه على النشاط الرسولى والرعوى العام للبطريركية، وكذلك عن العمل الإنسانى فى القارة الأفريقية، كما شكر الرئيس على مساهمته المقدمة للكنيسة المحلية.

وأبلغ البابا ثيودروس الرئيس Museveni بتوافر 20 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من قبل فاعل خير روسى، صديق للبابا والبطريرك وبطريركية الإسكندرية، سوف يستفيد منها 10 آلاف شخص.

وبحسب البابا ثيودروس، فإنه يتشاور مع السفارة الأوغندية فى روما حول كيفية إرسالهم إلى السلطات الصحية الأوغندية.

وأشار صاحب الغبطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وشكره على ما يقدمه من دعم محب لغبطته وللبطريركية.

وأخيرا، بعد أن شكر البابا ثيودروس رئيس الجمهورية الأوغندية مرة أخرى على حسن ضيافته، قدم له أيقونة للملكين المبشرين بالمسيحية قسطنطين وهيلانة، وكتاب عن بطريركية الإسكندرية التاريخية للروم الأرثوذكس. وتمنى للشعب الأوغندى السلام والازدهار، ثم بعد أن أكمل بابا وبطريرك الإسكندرية جولته فى أوغندا غادر إلى بوكومبا فى تنزانيا، حيث يواصل زياراته الرعوية.