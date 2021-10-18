أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حلول تسليم طلاب المدارس الكتب الدراسية مع الالتزام بالمصروفات المقررة، نستعرض فى التقرير التالى ضوابط استلام الطلاب الكتب الدراسية.
- قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسليم كل من سدد المصروفات الدراسية الكتب دون أى تأخير فى المواعيد.
- يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.
- تسليم الطلاب المقرر اعفائهم من المصروفات الكتب الدراسية وهم أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
- الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية يقدموا بحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات"، ويقوم مسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الاعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الاعفاء.
- ترسل الكشوف إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تكشف عن الحلول لتسليم الطلاب الكتب مع الالتزام بالمصروفات| اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.