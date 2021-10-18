الرقابة الصحية: إعادة هيكلة النظام الصحى يحقق خدمة ذات جودة

أكد الدكتور إسلام يوسف نائب رئيس الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه مع الإصلاح الصحى الذى تتبعه مصر وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل تم تدشين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عام 2018 .

وأضاف رئيس الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة ، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم إعادة هيكلة للنظام الصحة المصرى بهدف تحقيق رؤية مصر الصحية وتقديم خدمة صحية ذات جودة للمواطنين .

وتابع رئيس الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية،: المواطن المصرى بدلا من أن يدفع حق الخدمة الصحية أصبح مؤمن عليه ويأخذ خدمته الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل يتم محاسبتها على هذه الخدمة بما فيها الدواء، وهذا لا يعنى أنه سيحصل على خدمة ذات جودة قليلة ولكن ذات جودة عالية ، جودة الدواء جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة .