كثافات مرورية نتيجة كسر ماسورة مياه بالطريق الدائري (فيديو)

يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية نتيجة كسر ماسورة مياه أمام بورتو كايرو اتجاه مدينة السلام فقد تم غلق الطريق الداعم وتحويل حركة المرور للطريق الدائري الرئيسي مما سبب بعض الكثافات المرورية لحين الانتهاء من الاصلاح وتصفية تجمعات المياه

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