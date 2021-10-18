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حقوق النواب تناقش خطة عمل اللجنة للتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

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واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعاتها اليوم بمجلس النواب وذلك استكمالًا لاجتماعات الأمس.

دوت الخليج

ويأتي ذلك مع  انطلاق  أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حيث المواكبًة مع حدث مهم شهدت فيه مصر تطويرا تشريعيا ومؤسسيا فى مجال حقوق الإنسان، وهو أطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)م، والتي تعد أول استراتيجية وطنية متكاملة  فى مجالها.

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حيث تم مناقشة خطة عمل اللجنة في اطار توافقي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتاكد من توافق دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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