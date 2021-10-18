/656846/قوى-عاملة-النواب-تحسم-الجدل-بشأن-تعيين-الخريجين-وحملة-الماجستير

ناقشت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم عددا من طلبات الإحاطة بشأن تعيين الخريجين وحملة الماجستير في ضوء طلبات الإحاطة العديدة المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

دوت الخليج

وأختتمت اللجنة إجتماعها بعرض عدد من التوصيات للجهات المختصة، أهمها موافاتها بأخر ما تم من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراءوالمكلفة بحصر عددي لأوائل الجامعات وحاملي الماجستير والدكتوراه على مستوى كافة الجامعات المصرية ، وكذا المعينين من حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الإداري للدولة.

واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعاتها اليوم بمجلس النواب وذلك استكمالًا لاجتماعات الأمس.

ويأتي ذلك مع انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حيث المواكبًة مع حدث مهم شهدت فيه مصر تطويرا تشريعيا ومؤسسيا فى مجال حقوق الإنسان، وهو أطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)م، والتي تعد أول استراتيجية وطنية متكاملة فى مجالها.

حيث تم مناقشة خطة عمل اللجنة في اطار توافقي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتاكد من توافق دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر .