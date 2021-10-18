رابطة الأندية: ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي والزمالك بدلاً من الدفاع الجوي بالدوري

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أعلنت رابطة أندية الدوري، عن موعد إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي بسبب عدم قدرة ستاد القاهرة إستضافة اللقاء، ولكن تقرر إقامة اللقاء بالقاهرة شمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

يذكر أن المباراة ستكون تحت مسئولية نادي الزمالك والمستضيف للقاء، يوم الجمعة 5 نوفمبر، في تمام الثامنة مساء.

أحمد دياب: حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي.. والإعلان عن جدول الدوري غدا

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن منظومة تذكرتي تعمل على تحديث البيانات الخاصة بالجماهير، ثم بعد ذلك الإعلان في طرح التذاكر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "سيتم الإعلان عن جدول بطولة الدوري غدا وسيكون عن المباريات الأولى لحين بطولة أفريقيا وكأس العرب، ولا نتحدث عن المعوقات والأهم هو النجاحات والسعي ورائها".

وزاد "حلم نقل الدوري بجودة أكبر وأعلى كان هاما، ونشكر قنوات أون تايم سبورتس على الدعم والمساندة، والموسم الجديد سيكون بشكل مختلف ومغايير تماما عن المواسم الماضية، والمنتج قوي للغاية ولابد أن يحصل على القيمة التي يستحقها".

وأكمل "الحد الأدنى لنقل المباريات كحد أدنى بـ 10 مباريات وسيكون هناك متعة المشاهدة خلال المباريات، والتطور سوف يزداد، وستزيد تقنية الفيديو خلال الموسم القادم".

وأردف "سيتم الإعلان عن 8 جولات للدوري المصري، ثم بعد ذلك بعد معرفة البطولات التي سيتم معرفتها وبعد ذلك سيتم نشر الجدول الخاص بباقي مباريات الدوري، ومتأكد من إحترام الجماهير والالتزام بالقواعد الخاصة بالمباريات".

واختتم "مباراة الأهلي والزمالك ستكون بحكام أجانب بشكل طبيعي، وكل فريق لديه تواجد 5 حكام خلال الموسم الكروي، ويسير هذا القرار على الجميع".

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أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد أول 8 أسابيع للدوري المصري خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" يوم السبت القادم سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات بداية الدوري المصري، ودخل من أجل وضوح الرؤية أمام الجميع".