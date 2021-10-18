وزير الشباب والرياضة: سيتم تحويل مخالفات اتحاد الكرة للنيابة العامة..ومد فترات الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية قرار إستثنائي

/656849/وزير-الشباب-والرياضة-سيتم-تحويل-مخالفات-اتحاد-الكرة-للنيابة-العامةومد-فترات-الدعوة-لانعقاد-الجمعيات-العمومية-قرار-إستثنائي
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اتحاد كرة القدم المصري، يدفع بالفعل الضرائب.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "هناك مبالغ مالية كبيرة على اتحاد كرة القدم المصري، ويصل المبلغ إلى 100 مليون جنية من فترات متلاحقة".
وزاد "هناك إتفاق على وجود تعديل شامل لقانون الرياضة، والسبب في مد فترات الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، لأن الأمر إستثنائي حاليا بسبب فيروس كورونا، وكان مقرر لها الانتهاء في 31 أكتوبر الجاري".
وواصل "التجاوزات الخاصة باتحاد كرة القدم المصري تشمل اتحادات سابقة، وسيتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة المصرية، وأن اتحاد كرة القدم ليس جهة خاصة وهو مؤسسة عامة ويخضع للرقابة".
وأردف "شاهدنا التجاوزات الخاصة باتحاد كرة القدم المصري، ووزارة الشباب والرياضة لها الحق في الرقابة المالية واي اتحاد آخر".
وأكمل" الفيفا كان قد اعلن أن انتخابات اتحاد كرة القدم المصري ستكون بنهاية 5 يناير المقبل، وفي حال وجود اي مخالفات مالية سيتم حلها إذا لزم الأمر، وعندما يصل الأمر غلى النيابة العامة ينتهى دور وزاراة الشباب والرياضة".
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