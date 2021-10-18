/656850/رئيس-هيئة-ملعب-القاهرة-الدولي-نتمنى-استضافة-مباراة-مصر-والجابون-والزمالك-يملك-الحق-في-اللعب-على-الاستاد-هذا-الموسم

أكد علي درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن إفتتاح الاستاد سيكون يوم 1 نوفمبر المقبل، ويستعد بعد ذلك لاستقبال المباريات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" افتتاح ستاد القاهرة بمباراة الأهلي والزمالك، وذلك بعد إنهاء الإصلاحات الخاصة به والاستعداد لعودة المباريات، وقمنا بتركيب النجيلة الشتوية".

وزاد "اتحاد كرة القدم يعرف أننا لن نستقبل أي مباراة قبل 1 نوفمبر المقبل، ويجب أن يكون هناك وعي من الجماهير خلال الفترة القادمة، وبعد ذلك يصبح الملعب جاهز لإستقبال أي مباريات".

وأكمل "أتمنى أن تقام بماراة مصر والجابون على ملعب القاهرة الدولي، ومعروف عن الاستاد أنه ستاد الرعب للجميع، والجميع يتمنى أن تقام المباراة بالقاهرة".

واختتم "ستاد القاهرة هو ملعب الزمالك في الموسم الجديد، وسيستضيف جميع المباريات المحلية والأفريقية خلال الفترة القادمة".

أحمد دياب: حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي.. والإعلان عن جدول الدوري غدا

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن منظومة تذكرتي تعمل على تحديث البيانات الخاصة بالجماهير، ثم بعد ذلك الإعلان في طرح التذاكر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "سيتم الإعلان عن جدول بطولة الدوري غدا وسيكون عن المباريات الأولى لحين بطولة أفريقيا وكأس العرب، ولا نتحدث عن المعوقات والأهم هو النجاحات والسعي ورائها".

وزاد "حلم نقل الدوري بجودة أكبر وأعلى كان هاما، ونشكر قنوات أون تايم سبورتس على الدعم والمساندة، والموسم الجديد سيكون بشكل مختلف ومغايير تماما عن المواسم الماضية، والمنتج قوي للغاية ولابد أن يحصل على القيمة التي يستحقها".

وأكمل "الحد الأدنى لنقل المباريات كحد أدنى بـ 10 مباريات وسيكون هناك متعة المشاهدة خلال المباريات، والتطور سوف يزداد، وستزيد تقنية الفيديو خلال الموسم القادم".

وأردف "سيتم الإعلان عن 8 جولات للدوري المصري، ثم بعد ذلك بعد معرفة البطولات التي سيتم معرفتها وبعد ذلك سيتم نشر الجدول الخاص بباقي مباريات الدوري، ومتأكد من إحترام الجماهير والالتزام بالقواعد الخاصة بالمباريات".

واختتم "مباراة الأهلي والزمالك ستكون بحكام أجانب بشكل طبيعي، وكل فريق لديه تواجد 5 حكام خلال الموسم الكروي، ويسير هذا القرار على الجميع".