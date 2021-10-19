صور.. رئيس سريلانكا وكبار مسؤوليها يستقبلون السفير المصرى لانتهاء فترة عمله

جدة - نرمين السيد - حيث أعرب الرئيس السريلانكى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع سريلانكا بمصر وما شهدته العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة خلال السنوات الأخيرة؛ وطلب نقل تقديره وتحياته للرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضر اللقاء المستشار كريم أبو العنين. كما التقى السفير السحرتى بكل من رئيس الوزراء السريلانكى "ماهيندا راجاباكسا" ووزراء الخارجية والسياحة والصحة والعدل وعدد من كبار المسؤولين لتوديعهم قُبيل مغادرته، حيث قدّم لهم الشكر على ما أبدوه من تعاون وثيق مع مصر كل فى اختصاصه بما ساهم فى تحقيق دفعة قوية للتعاون الثنائى بين الدولتين فى شتى المجالات، مُعربًا عن أمله فى أن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من الزخم خلال الفترة القادمة.

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