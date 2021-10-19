الخطيب: قطاع كرة القدم بالأهلي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إن قطاع كرة القدم بالأهلي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، سواء على الصعيد المحلي أو القاري وكذلك العالمي بالحصول على برونزية مونديال الأندية.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر الجزيرة: « حققنا نجاحات كبيرة في ملف كرة القدم وتوجنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين وحصدنا المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وهو نجاح كبير، لكننا نسعى للأفضل بتوفيق الله».

ووجه الخطيب الشكر لكل من ساهم في الوصول لهذه النجاحات وعلى رأسهم لجنة التخطيط للكرة ومحسن صالح خالد بيبو و أمير توفيق، وكذلك الدكتور طه إسماعيل.

وتوجه الخطيب بالشكر إلى الجيل الحالي من اللاعبين الذين حققوا إنجازات كبيرة في ظروف صعبة للغاية، مؤكدا أن هذا الجيل من اللاعبين تحدى العديد من الصعاب، وكل لاعب قدم أقصى ما يمكن لكي يساهم في رفع اسم وتاريخ النادي الأهلي وكتابة تاريخ جديد بعدما تحملوا الكثير، موجها الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين.

وتحدث الخطيب عن موسيماني المدير الفني للفريق، مؤكدا أنه شخصية جديرة بالاحترام، وقال: « بعد الفوز على صن داونز في دوري ابطال إفريقيا، جمعتني به جلسة قصيرة على الطائرة ولمست مدى عشقه للنادي وتقديره له، وعند الحاجة إلى التعاقد مع مدير فني كبير مناسب للأهلي في مرحلة صعبة كان موسيماني يعد من أفضل 50 مديرا فنيا في العالم، وأول رد فعل له بعد التواصل معه كان الترحيب بشكل مباشر بتولي المهمة».

وأضاف:« موسيماني كان لديه رغبة في كتابة التاريخ مع الأهلي أعظم نادي في القارة على حد وصفه».

كما وجه الخطيب الشكر إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وقال :« سيد ابن النادي الذي تربى داخله وتشبع بمبادئه وقيمه بعدما عمل معنا منذ حوالي 12 سنة في قطاعات مختلفة ولم يرفض أي دور طوال عمره لعشقه الشديد للعمل داخل النادي، وهو من أفضل مديري الكرة على مدار تاريخ النادي بعدما تحمل الكثير بتفانٍ شديد ونجح في عمله بشكل منقطع النظير، وهو ما يذكرني بالراحل ثابت البطل الذي كان نموذجا وقدوة وكان مخلصا للنادي إلى أن رحل عن الدنيا».

ووجه الخطيب رسالة إلى الجهاز الفني واللاعبين وقال إن الفترة المقبلة تحتاج إلى طي صفحة ما تحقق من بطولات للتركيز فيما هو قادم والذي يحتاج الى بداية قوية بالقلب والروح في ظل المقومات المميزة المتاحة لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد مع مساندة الجماهير.