/656851/أحمد-دياب-لا-يوجد-تأجيلات-في-مباريات-الدوري-المصري-وخطأ-مطبعي-وراء-تغيير-ملعب-الزمالك-والأهلي

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه حدث هناك خطأ مطبعي حول ملعب مباراة الزمالك والأهلي بالدوري المصري الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "ستقام مباراة الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة الدولي بشكل طبيعي، وأن جميع مباريات الدوري الذي تم إعلان مواعيدها ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات". وواصل "بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العرب وبطولة أمم أفريقيا سيتم إعلان باقي مباريات الدوري المصري للموسم الجديد بشكل طبيعي". وزاد "ملعب الدفاع الجوي هو الملعب الثاني لنادي الزمالك، حال عدم اللعب في ستاد القاهرة، ولكن مباراة الأهلي ستقام بشكل طبيعي على ستاد القاهرة". واختتم "تم الاتفاق مع كل الأندية أن مباريات الدوري في الموسم الجديد ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات والجميع يعلم ذلك

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