/656853/طارق-يحيي-ينتقد-أحمد-مجاهد-بسبب-القرار-الخاص-بالناشئين-وإنهاء-ظهور-مواهب-كرة-القدم

أكد طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن قرار الجبلاية بمنع تواجد أي لاعب في مراحل الناشئين داخل أي ناد لأكثر من 50 متر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "هذا القرار سيحرم جميع الأندية من اللاعبين، والجميع يعرف أن رموز كرة القدم المصرية جاءو من القرى".

وزاد "سيتم تطبيق هذا القرار على مواليد 2007 وما يليها وأرى أن هناك خطأ في تطبيق هذا القرار، ولابد من قرار الإلغاء خلال الفترة القادمة، لأن هذا القرار ضد مصلحة اللاعب والأندية التي تبحث عن المواهب".

وواصل "يجب على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد النظر في هذا القرار واختيار الأفضل، وأن كل أسرة مسئولة عن اللاعب الخاص بها".

واختتم "اتحاد الكرة بهذا القرار يحافظ على المواهب بالتواجد في أماكنها ويحمى الأندية الصغيرة من الأندية صاحبة الموارد الكبيرة".

حازم إمام: الشائعات تزداد على نادي الزمالك مع تحقيق الانتصارات فقط.. وكارتيرون مندهش للغاية

أكد حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، أنه لم يحدث أي مشاجرة بينه وبين المدير الفني للفريق باتريس كاريترون، وذلك بعد مباراة توسكر الكيني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لازم لما الزمالك يكسب تخرج الإشاعات، وأصبحنا متعودين على هذه الأمور، وبرغم من تواجدنا في مباراة الذهاب لم نحصل على البطولة وهناك من يتصيد لنا الأخطاء فقط".

وواصل "ما حدث أنني صافحت كارتيرون فقط بعد المباراة وتواجدت داخل غرفة الملابس، وتوجهت لغرفة الملابس وقمت بدفع الباب ففوجئت بوقوع الزجاج الخاص بالغرفة، ولم اشاهد كارتيرون إلا في الأتوبيس الخاص بنا وقت الرحيل".

وزاد "لم يكن متواجد أي لاعب داخل غرفة الملابس من نادي الزمالك غلا محمد أبو جبل، وحدثت جلسة مع كارتيرون وتحدثت معه أن هناك مواقع تحدثت عن هذا الأمر، وقال أنه سوف يخرج من أجل تكذيب هذه الأحاديث".

واختتم "لا توجد أي أزمة بسبب عدم شماركتي وتواجد حمزة المثلوثي أساسيا مع الفريق حاليا، وأنني سوف يأتي موعدي للعب بشكل أساسي، والجميع يقف بجانب نادي الزمالك، ولابد ان نقف بجانب نادي الزمالك في هذا الوقت، ونريد تحقيق البطولات فقط".