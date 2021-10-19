/656854/طارق-الخولي-الاتفاقية-الموقعة-بين-مصر-وفرنسا-جاءت-معبرة-عن-عمق-العلاقات-بين-البلدين

أعلن النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقته على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، موضحا أن الاتفاقية جائت معبرة عن عمق العلاقات بين الدولتين واذدهارها خلال الأونة الأخيرة.

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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة أمس بمجلس النواب برئاسة المستشتر الدكتور حنفي جبالي لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومناقشة الإذن لوزير المالية ضمان شركة صر للطيران، مضيفا أن من المهم أن يكون هناك علاقات مثمرة مع هذه الوكالة والتي لها دور تنموي كبير بالنسبة للدولة.

طارق الخولي: مجلس النواب له دور في مراقبة الاتفاقيات وتنفيذها

وأكد عضو التنسيقية النائب طارق الخولي، أن دور مجلس النواب يكمن في عمل رقابة صارمة على تنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع، منوها إلى أن الاتفاقية الموقعة بين مصر وفرنسا، تختص بالمشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب الجلسة العامة، أمس، وذلك بعد الموافقة على ثلاث اتفاقيات والإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.