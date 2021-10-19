/656855/بالفيديو-اللواء-خالد-عيسى-يهاجم-رئيس-اتحاد-الكرة-عايز-يدمر-الكرة-المصرية-وبيستقوى-بالفيفا

وجه اللواء خالد عيسوي انتقاداً لأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد كرة القدم، وذلك على خلفية طلبات الإحاطة من مجلس النواب ضد الجبلاية.

دوت الخليج

وقال اللواء خالد عيسى خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بحضور ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، مضيفا:" أحمد مجاهد يتحدث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم" الفيفا" بشكل مستمر، ويطلب منهم إصدار القرارت التي تصب في مصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم".

خالد عيسى: أحمد مجاهد يستقوى بالفيفا

وتابع اللواء خالد عيسى "كل القرارت التي تخرج من الفيفا من المؤكد أنها بعد المشاروات مع أحمد مجاهد، وحديثة عن هذا القرار وخطاب الفيفا الأخير، يدل على أنه كان على علم بكل ما حدث وسوف يحدث".

خالد عيسى: قرارت الفياف جاءت بمشاورة أحمد مجاهد

وواصل "أحمد مجاهد هو المسئول الأول عن رفض تعديلات الفيفا الأخيرة بخصوص تعديل لائحة النظام الأساسي بالاتحاد المصري لكرة القدم".

واختتم "هناك خطة من أجل تدمير كرة القدم المصرية، وأن أحمد مجاهد يستقوى دائما بالفيفا".