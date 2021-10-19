المصرى للشؤون الإفريقية: هناك اهتمام مصرى بالاستثمار فى أوغندا

وقال السفير صلاح، خلال اتصال هاتفى مع قناة "دى إم سى" الفضائية، مساء أمس الإثنين، إن هناك شراكة بين مصر وأوغندا فى الجانب السياسى والاقتصادى والعلمى، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر، وأوغندا فى المجال الصحى يعتبر أحد أوجه التعاون فى المجال الاجتماعى.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وإفريقيا تقوم على أسس ثابتة أبرزها الجغرافيا ومياه النيل، مؤكدا على أن مصر تلعب دورا محوريا وكبيرا فى إدارة أزمة كورونا فى القارة السمراء.
وأوضح نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الإفريقية أن "مصر وجهت استثمارات فى قطاعات إنتاجية بدول إفريقيا للاستثمار فى البنية التحتية فى تلك الدول"، متابعا: "أوغندا إحدى دول حوض النيل وتربطنا معها علاقات تاريخية وهناك اهتمام مصرى بالاستثمار فى أوغندا وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأضاف: "هناك توجه من مصر لعقد قمم مصغرة مع دول إفريقية لإحداث تأثير مباشر، وسريع فى مجالات التعاون الأمنى، والسياسى، والاقتصادى، والاجتماعى".
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