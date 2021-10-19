اعرف الصح.. الإفتاء تكشف حكم المغالاة فى المهور

جدة - نرمين السيد - وقالت فى إجابتها على سؤال: ما الحكم الشرعى فى المغالاة فى المهور وآثاره؟: "المغالاة فى المهور ليست من سنة الإسلام، لأن الغرض الأصلى من الزواج هو عفة الفتى والفتاة، يقول عليه الصلاة والسلام: "َأعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا" رواه الحاكم فى "المستدرك"

وتابعت: "من اللازم عدم المغالاة فى المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح، حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف".

واستطردت: "قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فى الأَرْضِ وَفَسَادٌ كبير" رواه الترمذى.. والله سبحانه وتعالى أعلم".