الأزهر يعلن مواعيد اختبارات القبول لـ محفظى القرآن ومعلمى التجويد

جدة - نرمين السيد - وذكر على بوابته الإلكترونية أن الاختبارات ستبدأ اعتبارا من السبت المقبل 23 أكتوبر الجارى، وتستمر حتى يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس اللجنة، والشيخ حسن عبد النبى وكيل اللجنة.

وأعد الجامع الأزهر بالتنسيق مع بوابة الأزهر الإلكترونية نموذجًا إلكترونيًّا للاستعلام عن المسابقة، باستخدام الرقم القومى الخاص بالمتقدم.. من هنا

يأتى ذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهرى.