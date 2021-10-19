المولد النبوى الشريف.. تعرف على 8 إرهاصات سبقت قدوم خير البشر

جدة - نرمين السيد - ومعنى كلمة إرهاصات فى اللغة يعنى "البشارات والأمور الخارقة للعادة التى يحدثها الله، سبحانه وتعالى، للتبشير بقدوم النبى، تبشيرا بنبوته قبل مجيئه وبعثته، حيث إن هذه الأحداث العظيمة تكون بمثابة تمهيد لحدث بارز فى تاريخ البشر.

ولعلنا خلال السطور القليلة التالية نستعرض بإيجاز شديد لأهم تلك الإرهاصات التى سبقت مولد الحبيب المصطفى، حسبما ذكرتها كتب السيرة والسنة:

حادث الفيل

هذا الحادث مشهور وثابت بالكتاب والسنة، والتى حاول فيها أبرهة الأشرم، ملك الحبشة آنذاك، غزو مكة وهدم الكعبة، وقد ذكر سبحانه هذه الحادثة فى كتابه الكريم، فقال تعالى: "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُول".

وفى هذا الصدد قال الإمام ابن كثير فى كتابه "تفسير القرآن العظيم": "هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل، الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله، وأرغم آنافهم، وخيب سعيهم، وكان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم".

نور خرج من بطن أمه

وقد ذكر النبى الكريم هذه البشرى فى حديث رواه لقمان بن عامر قال سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَة يقول: "قُلْتُ يَا نَبِى الله ما كان أَوَّلُ بَدْءِ أَمْرِك؟ قال: نعم، أنا دعوة أبى إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأتْ أمى حين حملت بى أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام".. رواه الإمام أحمد والحاكم".

ظهور نجم أحمد فى السماء

هاجر اليهود والنصارى إلى مكة والمدينة ينتظرون ولادة النبى الخاتم "أحمد" صلى الله عليه وسلم الموجودة أوصافه فى توراة النبى موسى وإنجيل النبى عيسى، عليهما وعلى نبينا محمد السلام، وقد كان يذكر النبى محمد قبل مبعثه باسم "أحمد"، وفى هذا قال تعالى فى سورة الصف: "وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِى إِسْرَائِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ".

وفى شرحه لهذه الآية، قال الإمام ابن كثير: "تعنى أن التوراة قد بشرت بى، وأنا مصداق ما أخبرت عنه، وأنا مبشر بمن بعدى، وهو الرسول النبى الأمى العربى المكى أحمد، فـ عيسى عليه السلام، وهو خاتم أنبياء بنى إسرائيل، قد قام فى ملأ بنى إسرائيل مبشراً بـ "محمد"، وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين، الذى لا رسالة بعده ولا نبوة".

وذكرت كتب السيرة والتاريخ أن نجم أحمد هو نجم لامع فى السماء، له خصائص تختلف عن غيره من النجوم، وقد عرف به اليهود أن أحمد خاتم الأنبياء قد وُلِدَ، حيث روى ابن إسحاق عن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال: "والله، إنى لغلام ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل كلَّ ما سمعت، إذ سمعت يهوديًّا يصرخ بأعلى صوته على حصن بيثرب: يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟، قال: طلع الليلة نجم أحمد الذى وُلِدَ به".. رواه الإمام البيهقى وصححه الإمام الألبانى.

ارتجاج إيوان كسرى

وذكرت كتب السيرة أن مما حصل إبان مولده، عليه الصلاة والسلام، ارتجاج إيوان كسرى حاكم بلاد فارس "إيران حاليا"، وسقوط 14 شرفة من شرفاته، وهو ما أُوِّل بسقوط 14 ملكًا من ملوكهم، فسقط 10 منهم فى 4 سنوات، و4 سقطوا فى عهد الفتح الإسلامى، كذلك خمدت نار فارس التى لم تخمد منذ ألف سنة.

البركة حين ولادته

ومن الإرهاصات ما حصل له صلى الله عليه وسلم عندما كان مسترضعًا فى آل السيدة حليمة السعدية، حيث تتحدث حليمة أنها لما عُرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فى البداية أعرضت كما أعرضت بقية المراضع لأنه كان يتيمًا، وما عسى أن يأتى من وراء اليتيم من أموال، ولما لم تجد ما تأخذه عادت وحملت هذا اليتيم، وما إن حملته حتى أقبل عليها ثدياها بالحليب، وإذ بناقتها التى لم تكن تحلب منذ زمن إذا بها مليئة بالحليب.

فقال لها زوجها: تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، ثم تقول حليمة: ثم خرجنا وركبت أنثى حمارى وحملته عليها معى، فوالله لقطعت بالركب ما لم يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبى قلن لى: يا ابنة أبى ذؤيب، ويحك أربعى علينا، أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها؟! فقلت لهن: بلى والله إنها لهى هى. فقلن: والله إن له لشأنًا!!

شق صدره

ومن الإرهاصات ما ذكرته كتب السيرة ووردت به الأحاديث الصحيحة، ما حصل له صلى الله عليه وسلم وهو عند آل حليمة من حادثة شق الصدر، حيث تقول حليمة: "إنه لفى بهم لنا مع أخيه خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد فقال لى ولأبيه: ذاك أخى القرشى قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقّا بطنه. قالت: فخرجت أنا وأبوه، أى زوج حليمة، نحوه فوجدناه قائمًا منتقعًا متغيرًا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: ما لك يا بنى؟ قال: جاء لى رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعانى وشقا بطنى فالتمسا فيه شيئًا لا أدرى ما هو".

جلوسه تحت شجرة الأنبياء

ومن الإرهاصات ما ورد عن ميسرة غلام السيدة خديجة لما خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم فى رحلة تجارة السيدة خديجة، رضى الله عنها، إلى الشام أنه رأى ملكين يظللانه من حر الشمس، إذا اشتدت الشمس فنزل تحت ظل شجرة قريبة من صومعة راهب، فرآه الراهب، فسأل ميسرة عنه فقال له: هو رجل من أهل الحرم قرشى. فقال له الراهب: "إنه ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى".

تحقق رؤياه فى المنام

ومن الإرهاصات الرؤيا الصادقة قبيل مبعثه، حيث كان لا يرى رؤيا فى ليله أو نهاره إلا جاءت مثل فلق الصبح، فيروى عن السيدة عائشة رضى الله عنها، أنه أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة حيث كان لا يرى رؤيا فى نومه إلا جاءت مثل ما رأى كفلق الصبح.