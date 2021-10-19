عاجل.. السيسى يتوجه اليوم إلى أثينا للمشاركة فى قمة ثلاثية مع اليونان وقبرص

جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، فى جولتها التاسعة، فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الثلاث دول التى انطلقت عام 2014.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثمانى السابقة وتقييم التطور فى مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسى بينهم حول سبل التصدى للتحديات التى تواجه منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط. ومن المقرر كذلك أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس السيسى مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، وذلك فى إطار الروابط الوثيقة التى تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكشف متحدث الرئاسة أن الرئيس سيعقد لقاءً مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، للتباحث حول العلاقات المتميزة بين البلدين التى شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

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