طقس اليوم الثلاثاء.. معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 29

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنباء، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 19° 29°

القليوبية 19° 29°

الجيزة 18° 29°

السلوم 19° 23°

مطروح 19° 24°

الاسكندرية 20° 25°

البحيرة 19° 27°

كفرالشيخ 20° 28°

دمياط 19° 26°

بورسعيد 20° 25°

العريش 21° 25°

رفح 20° 26°

الدقهلية 19° 28°

الغربية 18° 29°

الشرقية 18° 28°

المنوفية 19° 29°

الاسماعيلية. 19° 28°

السويس. 21° 30°

نخل 17° 28°

سانت كاترين. 16° 25°

شرم الشيخ. 22° 32°

الطور. 22° 33°

الغردقة. 21° 29°

مرسى علم 23° 30°

القصير. 24°. 30°

شلاتين. 24° 34°

حلايب. 25° 34°

الفيوم. 19° 30°

بنى سويف 19° 30°

المنيا. 20° 32°

اسيوط. 24° 32°

سوهاج. 24° 34°

قنا. 27° 35°

الاقصر. 27° 37°

اسوان. 26° 37°

الوادى الجديد. 18° 35°