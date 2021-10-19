/656856/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، ليفربول مع أتلتيكو مدريد، فضلا عن مباراة النصر ضد الهلال فى دورى أبطال آسيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا كلوب بروج أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium بشكتاش أمام سبورتنج لشبونة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium باريس سان جيرمان أمام لايبزيج في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium أياكس أمستردام أمام فريق بوروسيا دورتموند في تمام الساعة التاسعة مساء أتلتيكو مدريد أمام فريق ليفربول في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium بورتو أمام فريق ميلان في تمام الساعة التاسعة مساء شاختار دونيتسك أمام فريق ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium انتر ميلان أمام فريق شيريف تيراسبول في تمام الساعة التاسعة مساء مواعيد مباريات الدوري الأوروبي سيلتك أمام فرينكفاروزي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر. مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النصر السعودى أمام الهلال السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء

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