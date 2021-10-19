/656857/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-أتلتيكو-مدريد-والتشكيل-المتوقع

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نظيره أتلتيكو مدريد ، فى المواجهة التى يحتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد جوردان هندرسون - فابينيو - جيمس ميلنر ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

ويسعى رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب إلى تأكيد أحقيتهم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يتواجد الريدز في المركز الأول بالعلامة الكاملة 6 نقاط.

كما يعيش الفريق فنرة رائعة محليًا بعدد من الانتصارات المتتالية التي شهدت تسجيل عدد وافر من الأهداف بفضل تألق الدولي المصري محمد صلاح وهو جعل الفريق وصيفًا للدوري الإنجليزي بـ18 نقطة وبفارق نقطة واحد عن تشيلسي المتصدر.

وحقق نادي ليفربول الإنجليزي الفوز بخماسية نظيفة على نادي واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليمنح الريدز ثلاث نقاط جديدة داخل المسابقة.

نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة.

وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.